Аналитики ЦБ ждут продолжения роста зарплат в России

«Усиление недостатка квалифицированных работников в промышленности в январе и ускоренные темпы создания рабочих мест в конце 2023 года позволяют ожидать, что в ближайшее время заработные платы могут продолжить расти, в то время как возможности для расширения предложения товаров и услуг темпами, достаточными для удовлетворения спроса, отсутствуют», — сообщает регулятор.