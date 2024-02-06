Аналитики ЦБ ждут продолжения роста зарплат в России

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.
«Усиление недостатка квалифицированных работников в промышленности в январе и ускоренные темпы создания рабочих мест в конце 2023 года позволяют ожидать, что в ближайшее время заработные платы могут продолжить расти, в то время как возможности для расширения предложения товаров и услуг темпами, достаточными для удовлетворения спроса, отсутствуют», — сообщает регулятор.
Как отмечает ЦБ РФ, это может потребовать поддержания жесткости денежно-кредитных условий продолжительное время для сохранения высокой нормы сбережений и охлаждения проинфляционного давления со стороны внутреннего спроса.