За чем следить инвестору на этой неделе

Российский рынок может вырасти на этой неделе в случае подъема цен на нефть и ослабления рубля, считают аналитики ФГ «Финам». Инвесторы сейчас стараются удержать активы в акциях с расчетом на публикацию компаниями хорошей отчетности и высокую дивидендную доходность.
В понедельник розничная сеть «Лента» и медицинская компания «Мать и Дитя» поделятся операционными результатами за 2023 год, сообщили аналитики «Цифра брокер». Помимо того, 5 февраля — последний день торгов акциями «Транснефти» до их сплита (дробление количества бумаг со снижением их цены). Их объем вырастет в 100 раз, что должно повысить интерес инвесторов к компании, отметила портфельный управляющий по российским акциям General Invest Татьяна Симонова.
Во вторник на Мосбирже начнутся торги акциями «Делимобиля» («Каршеринг Руссия»), сообщили в «Финам». После этого они могут как вырасти, так и упасть.
6 февраля Банк Австралии примет решение по процентной ставке, что может повлиять на спрос на мировые товары и отразиться на курсах валют, рассказала эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева. Помимо того, спрос на сырье и курс рубля 7 февраля могут отреагировать на публикацию данных по запасам сырой нефти в США. Также в этот день блок статистики выйдет в России — по безработице, темпам роста ВВП и розничным продажам. Это может повлиять на стоимость ценных бумаг участников рынка.
9 февраля «Норникель» представит показатели по МСФО за 2023 год, а «Сбер» отчитается по РСБУ за январь, сообщили в «Цифра брокер».
Рубль сформировал устойчивый диапазон стоимости к основным мировым валютам — пока нет предпосылок для выхода из него, отметил экономист Константин Церазов. По его словам, курс нацвалюты к доллару может закрепиться на уровне 88−92 рублей, к евро — 96−100 рублей, к юаню — 12,40−12,80 рублей. Индекс Мосбиржи способен консолидироваться в диапазоне 3200−3250 пунктов или же продолжить рост в случае ослабления рубля, уточнил эксперт.