За чем следить инвестору на этой неделе

6 февраля Банк Австралии примет решение по процентной ставке, что может повлиять на спрос на мировые товары и отразиться на курсах валют, рассказала эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева. Помимо того, спрос на сырье и курс рубля 7 февраля могут отреагировать на публикацию данных по запасам сырой нефти в США. Также в этот день блок статистики выйдет в России — по безработице, темпам роста ВВП и розничным продажам. Это может повлиять на стоимость ценных бумаг участников рынка.