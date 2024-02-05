Yandex договорился о продаже бизнеса в России

Но на всех этапах этого сложного пути нашей главной задачей было провести изменения так, чтобы не разрушить суть и базовые свойства Яндекса«. Среди таких “свойств”, которые перечисляются в письме: “частная компания” (“наш частный статус — одна из фундаментальных основ”), “публичная компания” (“если ты прозрачен — тебе доверяют”), “независимая компания” (“с самого начала были компанией для всех — нейтральной, равноудаленной и независимой”), “своя культура и свободная творческая среда” (“В “Яндексе” годами складывалась культура, основанная на доверии и прозрачности, открытости и честности, торжестве здравого смысла и меритократии, свободе творчества и умении признавать и прощать ошибки”).