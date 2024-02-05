Спешка в большой игре: при переводе пенсионных накоплений в ПДС можно потерять инвестдоход

При этом, отмечает эксперт, доходность фондов отличается существенно. И реальную доходность (за вычетом инфляции) показывает минимальное количество фондов. Так, по данным ЦБ, накопленная доходность в среднем по рынку с 2017 года по третий квартал 2023-го составила 47,6% по накоплениям, 49,7% по резервам (в рамках НПО) при инфляции 46,6%. То есть даже в среднем значении фонды заработали в реальном выражении всего от 1 до 3,1%. Но это, еще раз отметим, средние данные. Существуют фонды, которые в принципе не заработали для своих клиентов реального дохода.