Спешка в большой игре: при переводе пенсионных накоплений в ПДС можно потерять инвестдоход

Пока только 10 негосударственных пенсионных фондов (НПФ) зарегистрировали правила по формированию долгосрочных сбережений. Это следует из материалов Центробанка, с которыми ознакомились «Известия». Правила еще нескольких НПФ находятся сейчас на рассмотрении, сообщила «Известиям» пресс-служба регулятора. Там также пояснили, что участие фондов в программе долгосрочных сбережений (ПДС), которая стартовала в январе этого года, добровольное. При этом подключиться к ней в будущем планируют практически все НПФ. Поэтому тем, кто хочет перевести в программу свои накопления, сформированные в обязательной системе страхования (ОПС), торопиться не стоит. Поспешность, как выяснилось, может обернуться потерей инвестдохода.
Попали в десятку
В январе этого года в России заработала ПДС, которая, по мнению финансовых властей, должна стать новым механизмом формирования долгосрочных сбережений каждого гражданина. Она рассчитана на 15 лет, но предполагает возможность досрочного изъятия средств в случае тяжелой болезни. В качестве источников формирования таких сбережений могут выступать личные взносы, пенсионные накопления, которые можно перевести из ОПС в ПДС, а также софинансирование со стороны государства. Кроме того, для стимулирования участников программы предусмотрен налоговый вычет.
Несмотря на то что ПДС действует с начала года, только 10 из 37 НПФ подключились к программе, зарегистрировав правила по формированию долгосрочных сбережений. Это следует из материалов ЦБ, предоставленных «Известиям». При этом, как уточнили в пресс-службе регулятора, правила еще нескольких фондов сейчас находятся на рассмотрении в Банке России.
Пока нельзя с точностью уверять, что к ПДС подключатся все негосударственные пенсионные фонды.
— Участие в программе долгосрочных сбережений граждан для НПФ добровольное. То есть фонд не обязан регистрировать правила формирования долгосрочных сбережений, — уточнили в ЦБ.
Правда, по имеющейся у регулятора информации, заявили в пресс-службе Центробанка, практически все НПФ заинтересованы в участии в ПДС. По словам президента СРО НАПФ Сергея Белякова, до вступления закона о программе долгосрочных сбережений в силу (январь 2024 года) фонды не могли вносить изменения в свои документы.
— По нашим данным, все НПФ будут участвовать в программе, — сказал «Известиям» глава ассоциации негосударственных пенсионных фондов.
Срочно или досрочно
Поэтому гражданам, фонды которых еще не подключились к ПДС и которые хотят использовать свои накопления для формирования долгосрочных сбережений, не стоит торопиться. Это же справедливо и для «молчунов», которые захотят инвестировать накопленное в новую программу.
Как пояснили в Центробанке, подача заявления на перевод средств пенсионных накоплений в ПДС возможна только в тот фонд, в котором они находятся. Проще говоря, нельзя подать документы на перевод напрямую в другой НПФ в качестве взноса по программе. Сначала нужно сделать перевод в рамках ОПС. И тут очень важно учитывать, что неправильные действия могут привести к потере средств.
Так, если проявить поспешность и подать заявление о досрочном переводе, можно лишиться инвестдохода за все годы нахождения в предыдущем НПФ или в ВЭБ, если в совокупности они составили менее пяти лет. И при этом моментального перехода тоже не произойдет — процесс может занять год.
— Если гражданин хочет перевести свои накопления по ОПС в другой НПФ без потери инвестиционного дохода, следует подать заявление о срочном переходе, которое будет удовлетворено в конце пятилетнего периода, — отметили в пресс-службе Центробанка.
По нынешним правилам фиксация суммы накопленных средств происходит каждые пять лет. И без потерь перевод можно осуществить только в конце этого периода. Уточнить все детали, в какой срок можно написать заявление и не расстаться с доходом (а он может составлять до нескольких десятков тысяч рублей), можно в своем фонде.
В ЦБ также уточнили, что без потери средств можно перейти в другой фонд в период реорганизации НПФ.
— В этом случае следует в течение месяца с даты получения уведомления о начале реорганизации подать заявление о переходе в другой НПФ, и средства будут переведены в новый фонд без потери инвестдохода, — пояснили в Центробанке.
Еще один аргумент в пользу того, чтобы не спешить с переводом накоплений, — их можно использовать в виде своего рода стартового капитала в ПДС, однако предусмотренные по программе льготы на них распространяться не будут. Как сообщала «Известиям» в прошлом году пресс-служба Минфина, предоставление налогового вычета и софинансирование осуществляются только в отношении личных взносов граждан в ПДС.
Дело выбора
Ограничения могут стать значимой проблемой для потенциальных участников программы, полагает президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов. По его мнению, для людей, которые хотят использовать уже имеющиеся накопления в ПДС, выбор фонда чрезвычайно важен. Ведь это уже не «виртуальные» деньги, сформированные за счет страховых взносов, а необходимость вносить собственные средства.
При этом, отмечает эксперт, доходность фондов отличается существенно. И реальную доходность (за вычетом инфляции) показывает минимальное количество фондов. Так, по данным ЦБ, накопленная доходность в среднем по рынку с 2017 года по третий квартал 2023-го составила 47,6% по накоплениям, 49,7% по резервам (в рамках НПО) при инфляции 46,6%. То есть даже в среднем значении фонды заработали в реальном выражении всего от 1 до 3,1%. Но это, еще раз отметим, средние данные. Существуют фонды, которые в принципе не заработали для своих клиентов реального дохода.
Как считает Геннадий Фофанов, учитывая важность поддержки россиян в планировании будущей пенсии, нужно внести законодательные изменения, чтобы при досрочном переводе средств в другой фонд с целью участия в ПДС сохранять инвестдоход.
— Эти изменения крайне важны и необходимы, тем более что действительно далеко не все фонды пока торопятся подключаться к данной программе, — подчеркнул эксперт.
А глава отраслевой ассоциации Сергей Беляков отметил, что в программу ПДС можно вступить и без перевода пенсионных накоплений, только с использованием личных средств.
— Система ОПС продолжает свое действие, и правила по переводу накоплений в другой фонд были выработаны реальной практикой. На сегодняшний день система работает хорошо и ее изменять не стоит, — пояснил он.
В пресс-службе ЦБ заявили, что в настоящее время такие изменения в законодательство не обсуждаются.
Эксперт по пенсионной системе Евгений Якушев считает, что решение о переводе накоплений в ПДС зависит от инвестиционной стратегии. Он подчеркнул, что средства, сформированные в ОПС, продолжают инвестироваться и их можно получить в виде пенсии или наследства.
— Текущее законодательство позволяет обязательной системе спокойно существовать ближайшие 50−70 лет до момента смерти последнего владельца накопительного счета. ПДС — это гибрид, который позволяет на определенных условиях получить доступ к пенсионным накоплениям до достижения пенсионных оснований, — сказал эксперт.
Он уверен, что для пассивной пенсионной стратегии можно спокойно оставаться в ОПС. Для активной — имеет смысл использовать действующие программы НПО. Но важно взвешивать риски, если переводить средства досрочно, что чревато потерей инвестдохода.