Штрафы за нарушения в рекламе кредитов хотят поднять вдвое

Штрафы за некорректное отображение данных о полной стоимости кредита (ПСК) в рекламе банковских продуктов могут увеличить вдвое. Сейчас они составляют от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 300 тыс. до 800 тыс. рублей для юрлиц. Такая ответственность должна в том числе распространяться на требование указывать диапазон ПСК в любой рекламе, если в ней упоминается ставка по займу.