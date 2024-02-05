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Штрафы за нарушения в рекламе кредитов хотят поднять вдвое

Штрафы за некорректное отображение данных о полной стоимости кредита (ПСК) в рекламе банковских продуктов могут увеличить вдвое. Сейчас они составляют от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 300 тыс. до 800 тыс. рублей для юрлиц. Такая ответственность должна в том числе распространяться на требование указывать диапазон ПСК в любой рекламе, если в ней упоминается ставка по займу.
Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 5 февраля, правительство на комиссии по законопроектной деятельности (КЗД) рассмотрит соответствующий законопроект. Его подготовил Минюст и уже согласовали Минфин, Минэк и ФАС. Это следует из документов к КЗД, с которыми ознакомились «Известия». Источник в кабмине подтвердил изданию эту информацию. Газета направила запросы в правительство и указанные ведомства.

В случае принятия закона штрафы за некорректное указание ПСК в рекламе кредитов могут вырасти до диапазона от 40 тыс. до 100 тыс. рублей (для должностных лиц) и от 600 тыс. до 1,6 млн рублей (для самих банков) соответственно.

С 23 октября 2023 года действует закон, согласно которому банки обязаны указывать ПСК в рекламе займов, напомнила юрист юридической компании «Генезис» Надежда Полищук. Из-за этого кредитные организации больше не могут привлекать клиентов только привлекательными условиями, не отображая реальной стоимости ссуды.

Большинство участников рынка всё еще дорабатывают модели продаж в соответствии с требованиями законодательства, рассказала директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко. На телевидении почти исчезла реклама кредитов, подтвердил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. В основном банки рекламируют другие продукты — например, собственные сервисы и депозиты.

Изменения трудозатратны — работа над рекламой кредитов в новых условиях требует консультаций с юристами, маркетологами и даже с психологами, отметил Иван Уклеин. По его словам, в таких условиях кратное повышение финансовой ответственности банков за нарушения действительно способно помочь защитить права потребителя.