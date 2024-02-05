ФАС предложила новую формулу расчета экономически не обоснованных цен

В декабре минувшего года в ФАС снова вернулись к обсуждению инициативы — законопроект с теми же параметрами был направлен в правительство. Это произошло после подорожания в 2023 году ряда категорий товаров, в том числе куриных яиц. Так, по данным Росстата, в октябре 2023 года куриные яйца в рознице подорожали в среднем по стране на 23,9% к аналогичному месяцу 2022 года. В 18 регионах страны их стоимость увеличилась на 1,5−10%, в 52 — на 10,1−20%, в 14 — на 20,1−39,9%. На этом фоне ФАС предлагала розничным сетям добровольно ограничить наценки на яйца до 5%, но те восприняли идею без энтузиазма. Так, например, в X5 Group подчеркивали, что наценки на часть ассортимента яиц уже и сейчас отрицательные. Источник РБК в одной из торговых сетей отмечал, что цены подняли производители из-за предновогоднего спроса. О том, что яйца дорожают из-за того, что высокий рост спроса опережает возможности предложения, говорила в декабре и глава Банка России Эльвира Набиуллина.