«Делимобиль» увеличил объем предложения в ходе IPO с ₽3 млрд до ₽4,2 млрд

Каршеринг «Делимобиль» увеличивает размер IPO до ₽4,2 млрд на фоне «высокого интереса со стороны широкого круга» инвесторов, говорится в сообщении компании (есть у "РБК Инвестиций). Эта сумма включает акции, составляющие объем возможной стабилизации в размере до 15% от предложения. Увеличение предложения произойдет исключительно за счет акций дополнительного выпуска.
Сбор заявок на участие в IPO «Делимобиля» начался 29 января и завершится 5 февраля в 15:00 мск. 31 января Reuters сообщил, что книга заявок была подписана по верхней границе ранее объявленного ценового диапазона.
Ценовой диапазон был установлен в коридоре от ₽245 до ₽265 за бумагу. Окончания периода сбора заявок было предварительно запланировано на 6 февраля, а начала торгов акциями на Мосбирже — не позднее 7 февраля. Сама площадка допустила акции к торгам с 6 февраля.
На прошлой неделе компания сообщала, что всего в рамках IPO планирует привлечь не более ₽3 млрд. При этом без учета средств, которые будут собраны на IPO, оценка компании может составить от ₽39,2 млрд до ₽42,4 млрд.
На Мосбирже акции «Делимобиля» будут торговаться под тикером DELI во втором уровне листинга. Free-float, или доля акций в свободном обращении, по итогам размещения составит до 10%.
Между тем на прошлой неделе финансовый обозреватель РБК Константин Бочкарёв проанализировал бизнес «Делимобиля» и выяснил, что по мультипликатору P/E компания оценивается дороже, чем ее зарубежные конкуренты Hertz и Sixt. По форвардному P/E «Делимобиль» также стоит дороже. При этом Hertz и Sixt — это глобальные игроки, которые остаются прибыльными на протяжении пяти последних лет и превосходят российскую компанию по рентабельности по EBITDA.
Для расчета форвардного значения мультипликатора P/E текущая капитализация компании делится на прогнозируемую прибыль. Чем меньше значение мультипликатора, тем лучше для инвестора.
Кроме того, Бочкарёв обратил внимание на амбициозные планы «Делимобиля» по расширению своего бизнеса, на реализацию которых потребуются значительные средства. Финансовый обозреватель РБК предположил, что получить их компания может либо через размещение новых облигаций, либо через проведение SPO в скором времени. Учитывая высокую ключевую ставку, SPO может стать основным способом привлечения капитала в 2024 году, считает Константин Бочкарёв.