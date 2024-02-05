«Делимобиль» увеличил объем предложения в ходе IPO с ₽3 млрд до ₽4,2 млрд

Между тем на прошлой неделе финансовый обозреватель РБК Константин Бочкарёв проанализировал бизнес «Делимобиля» и выяснил, что по мультипликатору P/E компания оценивается дороже, чем ее зарубежные конкуренты Hertz и Sixt. По форвардному P/E «Делимобиль» также стоит дороже. При этом Hertz и Sixt — это глобальные игроки, которые остаются прибыльными на протяжении пяти последних лет и превосходят российскую компанию по рентабельности по EBITDA.