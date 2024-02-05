Акционеры МТС-банка обсудят его выход на биржу

По данным Banki.ru, МТС-банк занимает 25-е место среди российских банков по активам (449,8 млрд руб. на 1 января 2024 года) и 27-е место по капиталу (69,5 млрд руб.). Он специализируется на розничном кредитовании — в начале 2023 года на такие ссуды приходилось примерно две трети его валовых активов. Как и многие крупные игроки, он находится под блокирующими западными санкциями, ограничения против него ввели в феврале 2023 года.