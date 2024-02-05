Акции «Яндекса» упали на Мосбирже

Компания ранее утром сообщила, что акции МКАО «Яндекс», новой головной компании «Яндекса», будут торговаться на Московской бирже. После одобрения собрания акционеров Yandex N.V. и получения всех регуляторных разрешений закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) может предложить держателям акций класса «А» различные варианты в отношении их позиций в ценных бумагах, добавили в компании. Но пока подробностей по поводу этих параметров у российских инвесторов, которые держат акции Yandex N. V. на Московской бирже компания не представила.