Акции «Яндекса» упали на Мосбирже

К 10.05 мск акции «Яндекса» дешевеют на 4,35%, до 3025,4 рубля, а на самом старте торгов падали в цене на 9,3%, до 2870 рублей. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,09%.
Компания ранее утром сообщила, что акции МКАО «Яндекс», новой головной компании «Яндекса», будут торговаться на Московской бирже. После одобрения собрания акционеров Yandex N.V. и получения всех регуляторных разрешений закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) может предложить держателям акций класса «А» различные варианты в отношении их позиций в ценных бумагах, добавили в компании. Но пока подробностей по поводу этих параметров у российских инвесторов, которые держат акции Yandex N. V. на Московской бирже компания не представила.