Акции ЛУКОЙЛа умеренно отреагировали на участие в сделке «Яндекса»

Бумаги ЛУКОЙЛа подорожали на 1% в начале торгов 5 февраля, на пике их цена составила ₽7185, свидетельствуют данные Мосбиржи. К 11:12 мск рост котировок замедлился до 0,43%, а акции торговались на отметке ₽7144,5.
Акции ЛУКОЙЛа умеренно отреагировали на сообщение компании об участии в сделке по приобретению доли в МКАО «Яндекс» в составе консорциума инвесторов, представленного ЗПИФ комбинированный «Консорциум. Первый».
«Сделка будет закрыта после получения необходимых одобрений и будет реализована без участия акционеров ПАО “ЛУКОЙЛ” и связанных с ними лиц. После закрытия сделки доля Группы “ЛУКОЙЛ” в “Яндексе” составит около 10%», — говорится в сообщении ЛУКОЙЛ.
Ни у одного из пайщиков нет контрольной доли в ЗПИФ «Консорциум. Первый», добавили в ЛУКОЙЛ.
Новость дополняется.