Акции ЛУКОЙЛа умеренно отреагировали на участие в сделке «Яндекса»

«Сделка будет закрыта после получения необходимых одобрений и будет реализована без участия акционеров ПАО “ЛУКОЙЛ” и связанных с ними лиц. После закрытия сделки доля Группы “ЛУКОЙЛ” в “Яндексе” составит около 10%», — говорится в сообщении ЛУКОЙЛ.