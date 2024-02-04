Средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья в РФ достигла 121 тыс. рублей

«Обычно рынок достаточно активно реагирует ростом среднего уровня торга на любые риски снижения спроса. Так было весной 2020 года в разгар пандемии, когда средний дисконт при продаже вторичного жилья вырастал до 5,6%, затем с мая 2022 года по январь 2023 года покупатели переключились на новостройки из-за околонулевых ставок и средний уровень торга на вторичном рынке был в диапазоне 5,4−5,9%. С начала же 2023 года ЦБ ограничил околонулевые ставки по ипотеке на новостройки, покупатели вернулись на вторичный рынок и средний уровень торга к октябрю 2023 года снизился до 3,9%», — объяснил эксперт.