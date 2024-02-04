Средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья в РФ достигла 121 тыс. рублей

«Рынок ведет себя иначе, чем в периоды высоких ставок по ипотеке прошлых лет. Доступность ипотеки на вторичное жилье снизилась, произошло частичное охлаждение спроса, но при этом средняя цена квадратного метра не стала снижаться, а напротив, продолжает рост», — рассказал он.
Мало того, как отметил эксперт, практически не изменился и средний уровень торга при продаже готового жилья (разница между ценой предложения и реальной стоимостью продажи). Если в прошлом месяце продавцы в среднем делали скидку на уровне 4,1%, то за этот месяц она выросла всего до 4,2%.
«Обычно рынок достаточно активно реагирует ростом среднего уровня торга на любые риски снижения спроса. Так было весной 2020 года в разгар пандемии, когда средний дисконт при продаже вторичного жилья вырастал до 5,6%, затем с мая 2022 года по январь 2023 года покупатели переключились на новостройки из-за околонулевых ставок и средний уровень торга на вторичном рынке был в диапазоне 5,4−5,9%. С начала же 2023 года ЦБ ограничил околонулевые ставки по ипотеке на новостройки, покупатели вернулись на вторичный рынок и средний уровень торга к октябрю 2023 года снизился до 3,9%», — объяснил эксперт.
По словам Иванова, это может быть связано с «ценовым» разрывом между готовым жильем и новостройками — собственники не готовы продавать свою недвижимость дешевле, поскольку переживают, что не смогут найти подходящий вариант нового жилья или при дисконте им просто не хватит полученных денег на ремонт в новой квартире.
Ранее, 31 января, в федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», что средняя одобряемость по льготным кредитам на первичном рынке в январе текущего года снизилась до 59%.
Заместитель руководителя ипотечного департамента «Этажей» Татьяна Решетникова также отметила, что банки становятся всё более избирательными при выборе заемщиков, сказывается как ограниченность лимитов по льготным программам, так и сокращение размера компенсации банкам со стороны государства. Всё чаще банки предъявляют более высокие требования к доходу заемщиков и его подтверждению, а также к размеру первоначального взноса.