МИД ведет работу по оформлению магазинов беспошлинной торговли

Согласно этому документу, цены на товары в магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро. Попасть в магазин можно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел РФ. После покупки дипломатам планируется выдавать чек с надписью Duty Free, в котором могут указываться и сведения о покупателе. В управлении пояснили, что магазины «ошибочно считать возрождением “Березок” советского времени, которые наряду с иностранцами могли посещать и наши граждане при наличии чеков Внешпосылторга».