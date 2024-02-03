Сбербанк перестал принимать заявки на IT-ипотеку

Завершение приема заявок на IT-ипотеку связано с тем, что «Сбер» исчерпал по ней лимиты, сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса «Сделка.рф». Ранее о приостановке работы по программе по той же причине сообщили ПСБ Банк, МТС Банк и Банк Санкт-Петербурга, напомнил представитель портала.