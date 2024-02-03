Новым главой ЦБ Турции назначили бывшего главного экономиста Amazon

На момент назначения Эркан (она возглавила ЦБ Турции в июне 2023 года и стала первой женщиной на этой должности) ключевая ставка в стране составляла всего 8,5%, регулятор впоследствии начал ее повышать. До этого ЦБ не повышал ставку в течение более двух лет, несмотря на быстрый рост инфляции. В конце января ее подняли в восьмой раз подряд, она достигла 45%. Это максимум за 21 год. Ужесточение денежно-кредитной политики уже достигло уровня, который необходим для снижения инфляции, пояснили в турецком ЦБ. К середине января турецкая лира упала до исторического минимума — курс впервые в истории превысил отметку 30 лир за доллар. В декабре 2023 года инфляция в Турции выросла до 64,8% в годовом исчислении по сравнению с 62% в ноябре.