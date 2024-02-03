Экономисты объяснили нежданный рост экономики США удачей и здравомыслием

Трамп уже заявил, что рост фондовых рынков связан с ожиданием его победы на президентских выборах в ноябре, однако экономисты, в том числе среди его сторонников, отвергли эти утверждения, отмечает издание. «Я бы не стал выдвигать это в качестве своего главного аргумента. “Экономика хороша из-за каких-то событий в будущем” — как правило, не самый лучший аргумент», — сказал — сказал стратег Республиканской партии из Пенсильвании Чарли Джероу.