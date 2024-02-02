Путин разрешил совершать сделки с акциями «Русснефти»

В августе того же года Путин подписал указ о специальных экономических мерах в сферах финансов и ТЭК из-за действий недружественных стран и организаций. Среди положений был запрет до конца 2022-го на совершение сделок, которые влекли за собой изменение во владении ценными бумагами в российских компаниях, если такие акции принадлежат иностранным лицам и компаниям из недружественных стран.