Органы знания: Минтруд запросил доступ к налоговой тайне россиян

Доступ к данным россиян, включая те, что относятся к налоговой тайне, могут дать территориальным органам Роструда. Такая инициатива содержится в проекте приказа Минтруда — перечень предстоит согласовать с ФНС. Например, речь о сведениях компаний, у которых есть признаки неформальных отношений при заключении договоров ГПХ. Межведомственный обмен подобной информацией нужен для борьбы с нелегальной занятостью. И эксперты подтверждают, что механизм может быть эффективен: так получится выявить тех, кто получает зарплату в конвертах. Правда, чем больше людей и организаций имеет доступ к данным, тем выше риски их утечки, предупреждают специалисты по кибербезопасности.
Какие налоговые данные предлагают передавать в Роструд
Налоговым органам предлагается направлять в межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости и в органы Роструда сведения о гражданах, содержащие в том числе налоговую тайну. Об этом сказано в проекте приказа Минтруда (есть у «Известий»). Там подчеркивается, что перечень требуется согласовать с ФНС и самим Рострудом. Если изменения утвердят, документ должен вступить в силу 1 марта 2024 года.
Справка «Известий»
Налоговая тайна — это любые сведения о налогоплательщике, которые стали известны государственным органам и не подлежат разглашению. Например, информация о компании и ИП, которой нет в открытом доступе, реквизиты счетов, движение по ним, сумма налогов, сборов и взносов к уплате.
В предлагаемый Минтрудом перечень в том числе входят:
— информация о нарушениях или признаках, указывающих на неформальную занятость, в том числе при заключении работодателями договоров гражданско-правового характера (ГПХ) с физлицами, которые фактически выполняют функции постоянных сотрудников;
— данные о компаниях, которые сотрудничают более чем с 10 самозанятыми, начисляя им в среднем более 50 тыс. в месяц;
— информация о работодателях, у которых отклонение среднемесячной суммы оплаты труда превышает 35% от среднего значения в субъекте.
В частности, о таких работодателях предлагается передавать в органы Роструда следующие сведения: ИНН, СНИЛС, код постановки на учет, адрес регистрации, сумму доначисленных налогов. «Известия» направили запрос в Минтруд, ФНС и Роструд.
Как поможет обмен данными в борьбе с теневой занятостью
Передача данных из ФНС в Роструд может оказаться достаточно эффективным инструментом борьбы с неформальной занятостью, в том числе выплатой заработных плат в конвертах, считает старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок. Такие практики можно будет более оперативно выявлять и эффективнее их пресекать, уверен он.
Улучшение межведомственного взаимодействия и налаживание информационного обмена между структурами будут хорошим подспорьем в борьбе с теневой занятостью, согласна государственный налоговый инспектор, член совета молодых ученых РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Гейнц.
Например, анализ взаимосвязи между самозанятыми и заказчиком позволит инспектору определить характер трудовых отношений, отметил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
Кроме того, правительство установило ограничения по проведению внеплановых проверок бизнеса, поэтому прийти к теневому работодателю и проверить наличие сотрудников на местах затруднительно, подчеркнул эксперт. В этом и поможет обмен информацией.
Есть ли риск утечки данных
Многое будет зависеть от мер безопасности, используемых при передаче данных между госорганами, а также при их хранении и обработке, отметил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Но чем больше людей и организаций имеет доступ к информации, тем выше риск утечки, признал он.
— Объем передаваемых сведений относительно невелик. Например, в отношении физических лиц это ФИО, дата рождения, СНИЛС и суммы выплат. Больше данных предполагается отправлять о работодателях. Тем не менее эту информацию можно использовать в мошеннических схемах совместно с методами социальной инженерии, — отметил Владимир Ульянов.
Нередко злоумышленники используют имеющиеся сведения о жертве, чтобы втереться в доверие и убедить человека выдать нужную им информацию (например, код из SMS) или совершить какое-либо действие (банковский перевод), что позволит им монетизировать схему, пояснил эксперт.
Впрочем, доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, в межведомственных комиссиях и органах Роструда будут иметь только отдельные должностные лица, подчеркнула Юлия Гейнц из РЭУ им. Г. В. Плеханова.
— Никто не может быть застрахован от ошибки из-за человеческого фактора или недобросовестного поведения сотрудников, поэтому риск утечки информации есть всегда. Но думаю, что в случае принятия закона будет предусмотрена надежная информационная безопасность и риски сведут к минимуму. При этом необходимы поправки в Налоговый кодекс в отношении режима налоговой тайны, — считает эксперт.
Какие еще меры помогут в борьбе с «тенью»
По разным подсчетам, в России в неформальном секторе работает от 15 до 25% населения, сказал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
В первую очередь необходима грамотная информационно-разъяснительная работа с населением, чтобы было меньше желающих трудоустроиться в организации с неофициальной заработной платой, уверена Юлия Гейнц.
— Нужно донести, что работник рискует недополучить все положенные ему выплаты либо вообще остаться без денег, — заявила она.
Также для борьбы с теневой занятостью может быть эффективно создание реестра организаций, у которых выявлены такие факты. Эта мера предупредит работников о том, что конкретные компании нарушают трудовое законодательство и устройство к ним может грозить определенными последствиями, подытожила эксперт. Ранее Минтруд заявлял о планах сделать такой реестр общедоступным.
Как считает Александр Сафонов из Финансового университета, самые успешные механизмы борьбы с теневой занятостью лежат в сфере ответственности ФНС: это анализ соотношения доходов и расходов человека.