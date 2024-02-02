Органы знания: Минтруд запросил доступ к налоговой тайне россиян

Доступ к данным россиян, включая те, что относятся к налоговой тайне, могут дать территориальным органам Роструда. Такая инициатива содержится в проекте приказа Минтруда — перечень предстоит согласовать с ФНС. Например, речь о сведениях компаний, у которых есть признаки неформальных отношений при заключении договоров ГПХ. Межведомственный обмен подобной информацией нужен для борьбы с нелегальной занятостью. И эксперты подтверждают, что механизм может быть эффективен: так получится выявить тех, кто получает зарплату в конвертах. Правда, чем больше людей и организаций имеет доступ к данным, тем выше риски их утечки, предупреждают специалисты по кибербезопасности.