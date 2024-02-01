В Москве произошел сбой с оплатой картами в метро и автобусах

О проблемах с оплатой проезда банковскими картами ранее сообщали в Сети, в частности, об этом писал телеграм-канал «Осторожно, Москва». По его данным, пассажирам на нескольких станциях «серой» (Серпуховско-Тимирязевская) и «зеленой» (Замоскворецкая) веток московского метро при попытке оплаты картой приходило уведомление о нехватке средств, несмотря на то, что деньги на счетах были.