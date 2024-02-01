В Москве произошел сбой с оплатой картами в метро и автобусах

При оплате проезда в московском транспорте банковскими картами возникают проблемы, сообщает ВТБ, который является банком-эквайером. Его комментарий приводит столичный дептранс в телеграм-канале.
«Наблюдаются временные перебои с приемом банковских карт для оплаты проезда в городском транспорте Москвы. Если в проходе по карте отказано, а денежные средства списаны, средства вернутся автоматически в ближайшее время», — говорится в комментарии.
ВТБ сообщил, что работает над устранением проблемы, а пока призвал оплачивать проезд с использованием биометрии, картой «Тройка» или покупать билеты.
«Отслеживать возврат можно в приложении своего банка-эмитента», — заявили РБК в пресс-службе ВТБ.
О проблемах с оплатой проезда банковскими картами ранее сообщали в Сети, в частности, об этом писал телеграм-канал «Осторожно, Москва». По его данным, пассажирам на нескольких станциях «серой» (Серпуховско-Тимирязевская) и «зеленой» (Замоскворецкая) веток московского метро при попытке оплаты картой приходило уведомление о нехватке средств, несмотря на то, что деньги на счетах были.
При этом средства с карты списывались, в том числе как за несколько поездок, а турникет не открывался, рассказывали пассажиры. Сотрудники одной из станций метро подтвердили сбой, отметив, что «такое бывает».