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Тариф «Платон» вырос на 7,42 процента

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков свыше 12 тонн за проезд по федеральным дорогам «Платон» с 1 февраля вырос на 7,42%: то есть на 21 копейку, до 3,05 рубля за километр пробега.
Источник: Пресс-служба Председателя Правительства России

Тариф ежегодно индексируется исходя из фактической инфляции за предшествующий год. В Минтрансе поясняли, что влияние индексации на конечную стоимость перевозимых товаров является крайне незначительным.

На сегодняшний день в госсистеме «Платон» зарегистрировано более 820 тысяч грузоперевозчиков и свыше 1,8 миллиона большегрузных транспортных средств. В 2023 году благодаря работе системы в Федеральный дорожный фонд поступило 49 миллиардов рублей. Данные средства направлены на ремонт порядка 1100 километров автомобильных дорог в российских регионах.

Всего за период работы системы поступления от грузоперевозчиков в Федеральный дорожный фонд достигли 250 миллиардов рублей, которые были направлены на ремонт и капитальный ремонт федеральных автодорог.