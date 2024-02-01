Тариф «Платон» вырос на 7,42 процента

На сегодняшний день в госсистеме «Платон» зарегистрировано более 820 тысяч грузоперевозчиков и свыше 1,8 миллиона большегрузных транспортных средств. В 2023 году благодаря работе системы в Федеральный дорожный фонд поступило 49 миллиардов рублей. Данные средства направлены на ремонт порядка 1100 километров автомобильных дорог в российских регионах.