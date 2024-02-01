СПБ Биржа не станет продлевать лицензию OFAC на завершение с ней сделок

Расчетный депозитарий СПБ Биржи — СПБ Банк — не планирует обращаться в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) для продления срока действия лицензии № 76A, которая позволяла иностранным контрагентам прекратить отношения с подсанкционной компанией и выйти из ее бумаг. Об этом сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе СПБ Банка. Сама лицензия истекла накануне, 31 января.
«СПБ Банк в настоящее время не планирует обращаться в Управление по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC) с просьбой продлить генеральную лицензию № 76A», — сообщили в пресс-службе депозитария, отметив, что продление этой лицензии не поможет осуществить разблокировку активов частных инвесторов.
В СПБ Банке также отметили, что на основании лицензии иностранные контрагенты завершили расчеты по всем сделкам, совершенным до введения санкций в отношении СПБ Биржи.
Ранее группа СПБ Биржи называла продление лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) одним из возможных путей работы над разблокировкой клиентских активов.
СПБ Биржа сообщала, что рассматривает четыре возможных решения проблемы заблокированных активов российских инвесторов:
— вывод СПБ Банка из-под контроля находящейся под санкциями СПБ Биржи за счет уменьшения доли биржи в уставном капитале банка;
— уточнение генеральной лицензии № 76A с целью распространения ее действия на клиентов участников торгов, а также продления срока действия этой лицензии;
— издание OFAC специальной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов;
— издание OFAC новой генеральной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов.
На официальном портале, созданном СПБ Биржей и посвященном процессу разблокировки активов, говорится, что иностранные контрагенты отказываются распространять эту генеральную лицензию на разблокировку активов частных инвесторов и брокеров: «По их мнению, эта лицензия не охватывает операции по выводу активов участников торгов и их клиентов, поэтому разблокировка активов, учитываемых указанными контрагентами, невозможна без дополнительных разъяснений OFAC».
За день до истечения лицензии, 30 января, СПБ Биржа сообщила, что с 31 января возобновит режим переговорных сделок (РПС) для бумаг, которые номинированы либо расчеты по которым проходят в долларах США, евро, гонконгских долларах и китайских юанях. Это режим, доступный только профессиональным участникам торгов, частные инвесторы не могут совершать такие операции.
«Этот режим предназначен для выполнения технических операций между брокерами. К разблокировке это может иметь только косвенное отношение, например, кому-то необходимо закрыть необеспеченную позицию», — пояснил «РБК Инвестициям» руководитель управления поддержки и развития проектов финансовой группы «Финам» Константин Молчанов.
В начале ноября 2023 года СПБ Биржа, расчетным депозитарием которой является СПБ Банк, приостановила торги иностранными акциями после того, как стало известно, что торговая площадка подпала под блокирующие санкции США.