СПБ Биржа не станет продлевать лицензию OFAC на завершение с ней сделок

За день до истечения лицензии, 30 января, СПБ Биржа сообщила, что с 31 января возобновит режим переговорных сделок (РПС) для бумаг, которые номинированы либо расчеты по которым проходят в долларах США, евро, гонконгских долларах и китайских юанях. Это режим, доступный только профессиональным участникам торгов, частные инвесторы не могут совершать такие операции.