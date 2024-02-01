Ретейлеры ответили на претензии из-за импортной соли в магазинах

Как пояснил зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов, это связано с проблемами с подачей вагонов для отгрузки со стороны РЖД (срок доставки порожних вагонов вырос с 3−5 суток до 15−17) и предпочтениями торговых сетей. В этой связи «Руспродсоюз» предложил ввести квотирование соли отечественных производителей в ретейле в законопроект о «российской полке» (то есть полках, где будут только товары отечественных производителей). Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев рассказал, что в ассортименте ретейлеров-членов АКОРТ (а это X5 — «Перекресток» и «Пятерочка», «Лента», «Магнит» и другие крупные сети) более 80% ассортимента пищевой соли — продукция российских производителей.