Минфин предложил банкам выявлять клиентов-нерезидентов по геолокации

Исполнение требования Минфина может быть проблематичным: местоположение клиента, определяемое смартфоном, не всегда достоверно, пользователи могут подключаться через прокси-серверы или VPN либо заходить в онлайн-банк с корпоративных устройств, которые часто направляют сигнал через единый IP-адрес. На эти риски указал Нацсовет финрынка (НСФР), его заключение было направлено в Минфин.