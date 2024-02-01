IT-компания «Диасофт» объявила о планах провести IPO в феврале

Один из крупнейших российских разработчиков автоматизированных банковских систем и поставщик IT-решений для финансового сектора «Диасофт» объявил о планах провести IPO на Мосбирже в феврале 2024 года. Free-float, или доля акций в свободном обращении, может составить около 8%, сообщается на сайте компании.

Ожидается, что основную часть предложения на IPO составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии. При этом действующие акционеры «Диасофт» также могут предложить инвесторам часть принадлежащих им бумаг «для достижения более значимого размера IPO и последующей ликвидности».

«Предполагается, что привлеченные Компанией в ходе IPO средства будут использованы для реализации стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы», — говорится в сообщении. Дивидендная политика предполагает выплату не менее EBITDA группы в 2024—2025 году, а с 2026 года — не менее 50% EBITDA.