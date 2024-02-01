IT-компания «Диасофт» объявила о планах провести IPO в феврале

Один из крупнейших российских разработчиков автоматизированных банковских систем и поставщик IT-решений для финансового сектора «Диасофт» объявил о планах провести IPO на Мосбирже в феврале 2024 года. Free-float, или доля акций в свободном обращении, может составить около 8%, сообщается на сайте компании.
Ожидается, что основную часть предложения на IPO составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии. При этом действующие акционеры «Диасофт» также могут предложить инвесторам часть принадлежащих им бумаг «для достижения более значимого размера IPO и последующей ликвидности».
EBITDA компании по итогам первой половины 2023 года увеличилась на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила ₽1,2 млрд. Чистая прибыль составила ₽918,07 млн, что на 76,9% больше, чем годом ранее. Выручка выросла на 23,5%, до ₽3,4 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA было отрицательным.
О планах «Диасофт» выйти на Мосбиржу стало известно осенью 2023 года. Тогда главный аналитик компании «Регблок» Анна Авакимян отмечала, что объем IPO может составить несколько миллиардов рублей.
На сайте компании говорится, что она работает на рынке финансовых технологий 30 лет. В апреле 2020 года «Диасофт» была включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.
В компании работает свыше 1,2 тыс. IT-специалистов. Головной офис находится в Москве, филиалы есть в Ярославле, Чебоксарах, Перми, Новосибирске, представительства компании открыты в Ханое (Вьетнам) и Мюнхене (Германия).
Всего в 2024 году Мосбиржа ожидает более 20 IPO и SPO. В начале февраля, в частности, запланировано первичное размещение акций «Делимобиля». Выйти на биржу в скором времени также рассчитывает калужский ликеро-водочный завод «Кристалл».