Банки в Турции начали закрывать счета российским компаниям

Турецкие финансовые организации стали резко прекращать обработку платежей из России в начале года. По словам источников издания, сейчас расчеты все еще заморожены. Один из собеседников, владелец торгового брокера, сказал, что счета российским компаниям закрывали еще в 2022 году, но сейчас процесс усилился: раньше речь шла прежде всего про компании, попавшие под санкции, теперь же отношения прекращают и с другими организациями.