Банки обязали информировать россиян об истечении срока вкладов

Закон был подписан президентом в августе прошлого года. По нему банки обязаны бесплатно информировать граждан об истечении их вкладов: срочных — не позже чем за пять календарных дней до окончания срока, а вкладов, внесенных на условиях выдачи при определенных обстоятельствах, — в течение пяти дней после наступления таких обстоятельств.
В Банке России поясняли, что это поможет вкладчикам более грамотно распоряжаться своими средствами и не допускать их «зависания» на условиях до востребования.
По данным регулятора на 1 января 2024 года, объем сбережений россиян в банках составляет более 45 триллионов рублей с учетом средств на текущих счетах.