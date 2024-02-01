Банки обязали информировать россиян об истечении срока вкладов

Закон был подписан президентом в августе прошлого года. По нему банки обязаны бесплатно информировать граждан об истечении их вкладов: срочных — не позже чем за пять календарных дней до окончания срока, а вкладов, внесенных на условиях выдачи при определенных обстоятельствах, — в течение пяти дней после наступления таких обстоятельств.