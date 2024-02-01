Акции банков упали из-за рисков на рынке коммерческой недвижимости США

Рынок коммерческой недвижимости США, особенно рынок офисных зданий, находится под давлением из-за роста ставок ФРС и структурного сдвига в сторону удаленной работы, который ускорился во время пандемии Covid-19. В период с марта 2022 года по июль 2023 года ФРС США повысила стоимость заимствований с почти нулевого уровня до примерно 5,5% в попытке сдержать инфляцию, которая достигла максимума за четыре десятилетия.