Акции банков упали из-за рисков на рынке коммерческой недвижимости США

Акции банков во всем мире снизились на фоне обвала бумаг американского банка NY Community Bancorp, спровоцированного рисками в сфере коммерческой недвижимости США. Акции австралийского банка National Australia Bank на торгах в четверг упали на 2,2% до $31,9, акции Westpac — на 1,7% до $23,77, а бумаги банка ANZ — на 1% до $26,92.
Акции токийского банка Aozora Bank на торгах в четверг обвалились сразу на 21,4% — до 2557 иен после предупреждения об убытках, связанных с инвестициями в коммерческую недвижимость США.
На торгах в среду, 31 января, акции американского банка NY Community Bancorp упали на рекордные 46% после сообщения об убытках и резком сокращении дивидендов. К концу торгов бумаги сократили падение до 38%.
New York Community Bancorp, купивший обанкротившийся Signature Bank во время прошлогоднего регионального банковского кризиса в США, заявил, что потерял $260 млн за последние три месяца 2023 года, в то время как аналитики прогнозировали прибыль на уровне $206 млн.
Квартальные дивиденды компании были сокращены на 70% — с $0,17 до $0,05. Резерв по кредитам более чем в 10 раз превысил оценки аналитиков — и превысил общий объем резервов банков за предыдущее десятилетие.
Сумма резерва составила $552 млн по сравнению с оценками аналитиков всего в $45 млн. Сумма кредитов компании, платежи по которым были просрочены на срок от 30 до 89 дней, подскочила на 48% за последние три месяца 2023 года.
Обвал акций NY Community Bancorp привел к тому, что индекс региональных банков США KBW (KBW Bank Index), в который входят 24 американских банка, продемонстрировал худшую динамику со времени краха Silicon Valley Bank в марте прошлого года. В ходе торговой сессии индекс KBW падал на 6%.
Акции токийского банка Aozora Bank (8304) в четверг, 1 февраля, упали более чем на 21%. Японский кредитор (16-й по величине в Японии) предупредил о потерях из-за рисков, связанных с коммерческой недвижимостью в США.
Японский банк предупредил о своем первом годовом чистом убытке за 15 лет, поскольку он увеличил резервы на покрытие убытков по кредитам для коммерческой недвижимости в США. Наибольший финансовый риск Aozora в отношении необслуживаемых кредитов в США приходится на город Чикаго.
Прогноз чистой прибыли японского банка за год, оканчивающийся 31 марта, был пересмотрен в сторону понижения — Aozora Bank ожидает чистого убытка в размере 28 млрд иен ($190,5 млн) по сравнению с предыдущим прогнозом чистой прибыли 24 млрд иен. Это станет первым годовым чистым убытком банка с финансового года, закончившегося 31 марта 2009 года. Банк также планирует отказаться от выплаты дивидендов до конца финансового года.
Рынок коммерческой недвижимости США, особенно рынок офисных зданий, находится под давлением из-за роста ставок ФРС и структурного сдвига в сторону удаленной работы, который ускорился во время пандемии Covid-19. В период с марта 2022 года по июль 2023 года ФРС США повысила стоимость заимствований с почти нулевого уровня до примерно 5,5% в попытке сдержать инфляцию, которая достигла максимума за четыре десятилетия.
Проблемы с рефинансированием кредитов из-за выросших ставок для испытывающих затруднения заемщиков приводят к дефолтам. Для кредиторов это означает перспективу новых дефолтов, поскольку некоторые арендодатели с трудом выплачивают кредиты или просто отказываются от аренды зданий, пишет агентство Bloomberg.
«Это огромная проблема, с которой рынку придется считаться», — рассказал Гарольд Бордвин, директор специализирующаяся на операциях с проблемной недвижимостью компании Keen-Summit Capital Partners.