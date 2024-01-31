В ЦБ допустили, что разблокировка активов затянется до 2025 года

Проблема разблокирования активов российских инвесторов, возможно, не будет решена в 2024 году и перейдет в 2025 год. Об этом заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова на конференции «Финансовый рынок. Новые ориентиры в меняющемся мире», организованной «Коммерсантом». Ее слова передал корреспондент «РБК Инвестиций».
«Разблокировка активов — это часть работы, которая была уже проделана в 2023 году, часть работы, которая перешла на 2024-й, думаю, что и 2025 год тоже вполне еще может быть себе годом, в котором мы будем решать проблемы, связанные с активами, которые заблокированы у инвесторов», — сказала Шишлянникова.
В 2023 году президент России Владимир Путин подписал ряд указов, которые запускают процесс разблокировании активов. Указ № 844 от 08.11.2023 предполагает, что нерезиденты смогут выкупать бумаги у россиян на средства со счетов типа С. Он регламентирует обмен заблокированных активов, доступный для портфелей до ₽100 тыс. Указ № 665 от 09.09.2023 устанавливает механизм выплат в рублях по замороженным иностранным бумагам — с 15 декабря российские инвесторы стали получать зависшие купоны и дивиденды по заблокированным бумагам в рублях.
Весной 2022 года активы россиян, которые учитывались на счетах Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Московской биржи), были заблокированы в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Это была первая волна блокировок. Вторая волна прошла в ноябре 2023 года — после того, как США ввели блокирующие санкции против СПБ Биржи.
Первая волна блокировок затронула 5 млн россиян. Стоимость только иностранных акций, подпавших под заморозку, составила более ₽320 млрд по состоянию на июль 2022 года, сообщал зампред ЦБ Филипп Габуния. Доступ к части заблокированных активов впоследствии удалось вернуть, в том числе через конвертацию депозитарных расписок и выпуск замещающих облигаций.
В августе 2023 года министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что замороженные активы на общую сумму около ₽1,5 трлн остались у 3,5 млн россиян.
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