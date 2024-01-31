В ЦБ допустили, что разблокировка активов затянется до 2025 года

«Разблокировка активов — это часть работы, которая была уже проделана в 2023 году, часть работы, которая перешла на 2024-й, думаю, что и 2025 год тоже вполне еще может быть себе годом, в котором мы будем решать проблемы, связанные с активами, которые заблокированы у инвесторов», — сказала Шишлянникова.