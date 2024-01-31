Социологи ВШЭ составили портрет сверхбогатых россиян

Эксперты выяснили, что низкая обновляемость списка богатейших россиян приводит к тому, что эта группа в целом «стареет». Если в 2011 г. средний возраст ее представителей составлял 50 лет, то в 2021 г. — уже 58 лет. 90% из них имеют высшее образование, а около 25% получили вторую «“вышку” или ученую степень.