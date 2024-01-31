Рыболовлев проиграл Sotheby’s в суде по делу о картинах

Аукционный дом утверждал, что не знал о том, что арт-дилер лгал о затягивающихся переговорах с целью завысить стоимость работ, и просто содействовал Бувье в приобретении произведений искусства у частных продавцов. Его адвокаты говорили, что претензии Рыболовлева направлены именно против Бувье, а также отмечали, что миллиардер сам частично виноват в том, что позволил себя обмануть.