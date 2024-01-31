Российские банки стали реже одобрять выдачу льготных кредитов

Эксперт также отметила, что банки становятся всё более избирательными при выборе заемщиков, сказывается как ограниченность лимитов по льготным программам, так и сокращение размера компенсации банкам со стороны государства. Всё чаще банки предъявляют более высокие требования к доходу заемщиков и его подтверждению, а также к размеру первоначального взноса.