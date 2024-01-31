Российские банки стали реже одобрять выдачу льготных кредитов

«Фактически одобрение получает лишь каждая вторая заявка на покупку новостроек по льготным ипотечным программам. Сказываются изменения условий выдачи таких кредитов, которые произошли за последние полгода», — констатировала заместитель руководителя ипотечного департамента «Этажей» Татьяна Решетникова.
«Однако на снижение уровня одобряемости влияет и изменение портрета заемщика. В периоды роста ключевой ставки активизируются те, кому часто отказывают в кредитах по тем или иным причинам, почему-то они считают, что при снижении доступности кредитов их шансы оформить ипотеку становятся выше», — продолжила Решетникова.
Эксперт также отметила, что банки становятся всё более избирательными при выборе заемщиков, сказывается как ограниченность лимитов по льготным программам, так и сокращение размера компенсации банкам со стороны государства. Всё чаще банки предъявляют более высокие требования к доходу заемщиков и его подтверждению, а также к размеру первоначального взноса.
По оценкам компании «Этажи», средний размер первоначального взноса по одобренным заявкам в январе 2023 года по семейной ипотеке составил 25,8%, по ипотеке с господдержкой и вовсе 35,6%.
«В среднесрочной перспективе одобряемость по льготным ипотечным программам будет снижаться. Сейчас банки стали учитывать не только реальную, но и потенциальную долговую нагрузку заемщиков, поэтому уже полученное одобрение ипотечного кредита в одном банке может стать причиной отказа для другого банка», — заключила эксперт.
Ранее в этот день Центробанк РФ сообщил, что российские банки получили в 2023 году рекордные 3,3 трлн рублей чистой прибыли. Отмечается, что данный результат не следует рассматривать в отрыве от итогов 2022 года, когда сектор заработал около 0,2 трлн рублей.
10 января сообщалось, что, согласно статистике ЦБ, россияне положили рекордный объем денег на вклады. Так, за январь-ноябрь 2023-го данный показатель увеличился на 5,2 трлн рублей, почти до 28 трлн рублей. Эксперты выразили мнение, что основным фактором роста объема средств на вкладах стало повышение процентной ставки.