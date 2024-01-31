Райффайзенбанк увеличит комиссию за переводы валюты в другие банки

Размер комиссии не изменится: она и дальше будет составлять 2% при оформлении перевода в «Райффайзен Онлайн» и 3% при оформлении платежа в офисе банка.
Комиссию не будут взимать при рублевых переводах в другие банки (клиенту разрешено перечислять не более 100 тыс. руб. за один календарный месяц. Для отправки большей суммы комиссия предусмотрена в размере 0,5% (ее максимальный размер — 1500 ₽).
Согласно новым тарифам, при оформлении в офисе Райффайзенбанка рублевых переводов физических лиц в другие банки комиссия составит 2% (не менее 200 и не более 3500 ₽), а через приложение банка или с помощью автоплатежа — 0,75% (не менее 50 и не более 1000 ₽).
Российский Райффайзенбанк является дочерней структурой австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI). После начала военной операции западные компании начали покидать Россию. Однако, по данным Reuters, RBI откладывает это решение, потому что Австрия дорожит связью с Москвой. Глава австрийского МИДа Александр Шалленберг в интервью Frankfurter Allgemeine признавался, что уйти с российского рынка «гораздо труднее, чем часто изображают». FT писала, что на Райффайзенбанк приходится 40−50% от всех платежей между Россией и остальным миром.