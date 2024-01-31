Райффайзенбанк увеличит комиссию за переводы валюты в другие банки

Российский Райффайзенбанк является дочерней структурой австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI). После начала военной операции западные компании начали покидать Россию. Однако, по данным Reuters, RBI откладывает это решение, потому что Австрия дорожит связью с Москвой. Глава австрийского МИДа Александр Шалленберг в интервью Frankfurter Allgemeine признавался, что уйти с российского рынка «гораздо труднее, чем часто изображают». FT писала, что на Райффайзенбанк приходится 40−50% от всех платежей между Россией и остальным миром.