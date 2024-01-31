ФРС оставила без изменений ставку на уровне 5,25−5,5% годовых

Федеральная резервная система по итогам заседания
Сохранение ставки 5,25−5,5% на первом в этом году заседании ФРС было ожидаемым. Вечером 31 января рынок оценивал вероятность такого сценария в 95,9%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку. Вероятность понижения ставки на 25 б.п., до 5−5,25%, трейдеры оценивали всего лишь в 4,1%.
Все экономисты, опрошенные Reuters в период с 16 по 23 января полагают, что цикл ужесточения завершен и уже в этом году ФРС приступит к снижению ставки. Большинство — 86 из 123-х опрошенных — полагают, что снижение начнется во втором квартале. Из них почти 45%, или 55 экономистов, говорили о начале июня, а 31 — о мае. Лишь 16 опрошенных допускают снижение уже в марте. Остальные прогнозируют, что ФРС начнет снижать ставки в ответ на охлаждение инфляции только во второй половине года.
По словам аналитика «Велес Капитал» Елены Кожухововой, в США сохраняются надежды на снижение процентных ставок в этом году, хотя ожидания первого смягчения политики ФРС из-за очередного ускорения инфляции уже сместились с марта на май.
Годовая инфляция в США ускорилась в декабре, составив 3,4% при предыдущем значении 3,1% и прогнозах в 3,2%. Месячный показатель вырос с 0,1% в ноябре до 0,3% при прогнозе в 0,2%.
По словам аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, в конце недели будут опубликованы официальные январские данные по занятости в США, которые могут оказать значимое влияние на будущие решения Федрезерва.
The Wall Street Journal 28 января писала, что ФРС не будет снижать ставки заседании
Как пишет WSJ, несмотря на то, что средняя месячная инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей за шесть месяцев находилась на уровне 2% или ниже, ФРС хочет быть уверена, что она будет устойчивой, прежде чем снижать ставки.
Противодействием скорому снижению ставок является падение доходности облигаций и рост акций, которые могут подстегнуть экономическую активность и потребительские расходы. Бывший старший экономист ФРС и профессор Йельской школы менеджмента Уильям Инглиш в разговоре с WSJ предположил, что по этой причине регулятор может подождать до мая или даже дольше и только тогда снизить ставку.
С другой стороны, «если они получат действительно обнадеживающие данные по инфляции, а реальная экономика немного замедлится, они могут комфортно понизить ставку в марте», — сказал он.
Следующее заседание ФРС состоится
ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года. К маю 2023 года ставка выросла с околонулевого уровня до 5−5,25%. На заседании в июне 2023 года регулятор сделал паузу, предупредив, что с повышением еще не закончил. В июле Федрезерв поднял ставку еще на 25 б.п., до 5,25−5,5%, что стало максимумом с начала 2001 года. В сентябре, ноябре и декабре ФРС сохранила ставку на уровне 5,25−5,5%.