ФРС оставила без изменений ставку на уровне 5,25−5,5% годовых

Все экономисты, опрошенные Reuters в период с 16 по 23 января полагают, что цикл ужесточения завершен и уже в этом году ФРС приступит к снижению ставки. Большинство — 86 из 123-х опрошенных — полагают, что снижение начнется во втором квартале. Из них почти 45%, или 55 экономистов, говорили о начале июня, а 31 — о мае. Лишь 16 опрошенных допускают снижение уже в марте. Остальные прогнозируют, что ФРС начнет снижать ставки в ответ на охлаждение инфляции только во второй половине года.