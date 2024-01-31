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Для доходов от замороженных активов России открыт спецсчет

Постоянные представители Евросоюза (ЕС) согласовали первоначальные меры Еврокомиссии (ЕК) по использованию замороженных активов России для восстановления Украины, сообщило 29 января в соцсети X представительство Бельгии в ЕС. С начала года страна председательствует в Совете ЕС. Эту информацию в тот же день также подтвердила газета Financial Times (FT), ссылаясь на проект, который находится в распоряжении издания.
Флаг ЕС
Источник: РИА "Новости"

Документ предполагает, что доход, полученный европейской клиринговой компанией Euroclear от российских замороженных активов, будет храниться на специальных счетах, до тех пор пока страны — участники ЕС единогласно не договорятся направить их на помощь Украине. В проекте соглашения также подчеркивается, что такой механизм «будет соответствовать договорным обязательствам, а также праву ЕС и международному праву». Текст соглашения планируется формализовать и окончательно утвердить «как можно быстрее», рассказал агентству Reuters источник в Брюсселе.

Позже представитель ЕК Кристиан Виганд приветствовал инициативу постпредов ЕС о переводе доходов от замороженных активов России на отдельный счет. При этом он отметил, что сам механизм передачи средств Киеву и сроки его создания пока не определены.

В середине декабря 2023 г. Bloomberg со ссылкой на документ, разработанный государствами — членами ЕС раскрыл детали, как союз планирует использовать замороженные активы России. На первых этапах Брюссель предлагает ввести windfall tax (налог на прибыль) на доходы от замороженных активов с указанием, к каким средствам будет применяться данная мера. Затем центральные депозитарии ценных бумаг, управляющие этими средствами, определят дальнейшие действия.

Наконец, план предусматривает перевод чистых доходов в бюджет союза в 2024—2027 гг. «После вычета расходов и национальных налогов полученная прибыль будет четко определена и учтена в соответствии с уставным капиталом и требованиями управления рисками. Это сделает возможным их перевод и зачисление в бюджет ЕС в пользу Украины на более позднем этапе», — говорится в документе.

Наиболее радикально проблему замороженных активов предлагают решить власти США: в конце декабря 2023 г. Вашингтон предложил рабочим группам G7 рассмотреть правовые вопросы по полной конфискации замороженных российских активов и варианты, как эти средства направить на поддержку Украине.

Но ряд европейских государств, включая Германию, выступили против конфискации российских активов. Министр финансов страны Кристиан Линднер заявила, что использование этих средств хоть и «соответствует чувству справедливости», но «нужно уважать основанный на правилах международный порядок». «Каждый шаг в этом направлении, особенно в том, что касается активов центральных банков, должен быть очень тщательно изучен с точки зрения закона и его последствий», — заявила Линднер на бизнес-форуме в Берлине 23 января.

Ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, знакомого с ходом переговоров по этому вопросу, сообщило, что конфискация российских активов маловероятна. «Между странами — членами ЕС нет соглашения по этому поводу», — добавил собеседник агентства. Скептически относятся к этой инициативе и власти Люксембурга (там находится депозитарий Euroclear).

«Представьте, что мы передадим Украине миллиарды евро, а через полгода против ЕС будет вынесено судебное решение о неправомерности этого действия. Кто тогда будет расплачиваться по счетам?» — сказал 23 января в интервью Reuters министр иностранных дел страны Ксавье Беттель.

Любое изъятие денежных средств подорвет доверие к европейской юрисдикции, в которой это изъятие произойдет, говорит экономист Григорий Сосновский. «Текущие действия ЕС могут поставить под удар незападных инвесторов, доверие к Euroclear у них уже подорвано. Так что говорить о дальнейшем ухудшении ситуации не приходится», — отметил эксперт.

При этом, продолжает Сосновский, следует учитывать, что возможности евро как резервной валюты подрываются не только проблемами с Euroclear и не действиями текущего руководства ЕС, а отсутствием сейчас на рынке привлекательных финансовых инструментов в евро.

Несомненно, после возможной конфискации доходов из российских активов последуют ответные меры со стороны Москвы, говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. В первую очередь, продолжает эксперт, от экспроприации российских активов пострадают европейцы: резко снизится инвестиционная привлекательность Европы прежде всего со стороны Китая — крупнейшего инвестора союза.

По мнению эксперта Центра европейских исследований МГИМО Артема Соколова, хотя реакция Москвы на действия ЕС последует, логика конфликта предполагает наличие как симметричных, так и асимметричных ответов, в том числе через меры неэкономического характера. «Инвестиционная привлекательность ЕС действительно пострадает. Но не стоит думать, что он понесет фатальный ущерб. Сейчас речь идет скорее о полумерах со стороны ЕС, а чувствительным моментом была бы именно конфискация самих активов», — заключил эксперт.