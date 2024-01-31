Для доходов от замороженных активов России открыт спецсчет

По мнению эксперта Центра европейских исследований МГИМО Артема Соколова, хотя реакция Москвы на действия ЕС последует, логика конфликта предполагает наличие как симметричных, так и асимметричных ответов, в том числе через меры неэкономического характера. «Инвестиционная привлекательность ЕС действительно пострадает. Но не стоит думать, что он понесет фатальный ущерб. Сейчас речь идет скорее о полумерах со стороны ЕС, а чувствительным моментом была бы именно конфискация самих активов», — заключил эксперт.