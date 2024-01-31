Для доходов от замороженных активов России открыт спецсчет

Документ предполагает, что доход, полученный европейской клиринговой компанией Euroclear от российских замороженных активов, будет храниться на специальных счетах, до тех пор пока страны — участники ЕС единогласно не договорятся направить их на помощь Украине. В проекте соглашения также подчеркивается, что такой механизм «будет соответствовать договорным обязательствам, а также праву ЕС и международному праву». Текст соглашения планируется формализовать и окончательно утвердить «как можно быстрее», рассказал агентству Reuters источник в Брюсселе.
Позже представитель ЕК Кристиан Виганд приветствовал инициативу постпредов ЕС о переводе доходов от замороженных активов России на отдельный счет. При этом он отметил, что сам механизм передачи средств Киеву и сроки его создания пока не определены.
В середине декабря 2023 г. Bloomberg со ссылкой на документ, разработанный государствами — членами ЕС раскрыл детали, как союз планирует использовать замороженные активы России. На первых этапах Брюссель предлагает ввести windfall tax (налог на прибыль) на доходы от замороженных активов с указанием, к каким средствам будет применяться данная мера. Затем центральные депозитарии ценных бумаг, управляющие этими средствами, определят дальнейшие действия.
Наконец, план предусматривает перевод чистых доходов в бюджет союза в 2024—2027 гг. «После вычета расходов и национальных налогов полученная прибыль будет четко определена и учтена в соответствии с уставным капиталом и требованиями управления рисками. Это сделает возможным их перевод и зачисление в бюджет ЕС в пользу Украины на более позднем этапе», — говорится в документе.
Наиболее радикально проблему замороженных активов предлагают решить власти США: в конце декабря 2023 г. Вашингтон предложил рабочим группам G7 рассмотреть правовые вопросы по полной конфискации замороженных российских активов и варианты, как эти средства направить на поддержку Украине.
Но ряд европейских государств, включая Германию, выступили против конфискации российских активов. Министр финансов страны Кристиан Линднер заявила, что использование этих средств хоть и «соответствует чувству справедливости», но «нужно уважать основанный на правилах международный порядок». «Каждый шаг в этом направлении, особенно в том, что касается активов центральных банков, должен быть очень тщательно изучен с точки зрения закона и его последствий», — заявила Линднер на бизнес-форуме в Берлине 23 января.
Ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, знакомого с ходом переговоров по этому вопросу, сообщило, что конфискация российских активов маловероятна. «Между странами — членами ЕС нет соглашения по этому поводу», — добавил собеседник агентства. Скептически относятся к этой инициативе и власти Люксембурга (там находится депозитарий Euroclear).
«Представьте, что мы передадим Украине миллиарды евро, а через полгода против ЕС будет вынесено судебное решение о неправомерности этого действия. Кто тогда будет расплачиваться по счетам?» — сказал 23 января в интервью Reuters министр иностранных дел страны Ксавье Беттель.
Любое изъятие денежных средств подорвет доверие к европейской юрисдикции, в которой это изъятие произойдет, говорит экономист Григорий Сосновский. «Текущие действия ЕС могут поставить под удар незападных инвесторов, доверие к Euroclear у них уже подорвано. Так что говорить о дальнейшем ухудшении ситуации не приходится», — отметил эксперт.
При этом, продолжает Сосновский, следует учитывать, что возможности евро как резервной валюты подрываются не только проблемами с Euroclear и не действиями текущего руководства ЕС, а отсутствием сейчас на рынке привлекательных финансовых инструментов в евро.
Несомненно, после возможной конфискации доходов из российских активов последуют ответные меры со стороны Москвы, говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. В первую очередь, продолжает эксперт, от экспроприации российских активов пострадают европейцы: резко снизится инвестиционная привлекательность Европы прежде всего со стороны Китая — крупнейшего инвестора союза.
По мнению эксперта Центра европейских исследований МГИМО Артема Соколова, хотя реакция Москвы на действия ЕС последует, логика конфликта предполагает наличие как симметричных, так и асимметричных ответов, в том числе через меры неэкономического характера. «Инвестиционная привлекательность ЕС действительно пострадает. Но не стоит думать, что он понесет фатальный ущерб. Сейчас речь идет скорее о полумерах со стороны ЕС, а чувствительным моментом была бы именно конфискация самих активов», — заключил эксперт.