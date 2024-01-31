Что означает вывод клиентских активов с СПБ Биржи

Вечером 29 января «Цифра брокер» в рассылке для клиентов сообщил, что переведет торгуемые активы пользователей с СПБ Биржи в контур Мосбиржи и с 30 января 2024 года «все торговые операции на СПБ Бирже будут недоступны». Из-за того, что инвесторы и ряд СМИ восприняли это как полную остановку торгов, акции площадки на вечерней торговой сессии упали на 14%. Котировки частично восстановились лишь после уточняющего комментария от «Цифра брокера» о том, что речь идет только об их клиентах, потом и сама биржа также опровергла остановку торгов.