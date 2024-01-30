Спрос на ипотеку с господдержкой рекордно снизился до 8%

При этом эксперты отмечают существенное увеличение доли семейной ипотеки, если в январе 2022 года ее выбирали только 43,9% заемщиков, то к январю 2023 года доля выросла уже до 56%, а в январе 2024 года доля семейной ипотеки среди всех льготных программ составила —74,7%. На сельскую, дальневосточную и IT-ипотеку при этом пришлось 17,1% всех заявок по льготным ипотечным программам.