Спрос на ипотеку с господдержкой рекордно снизился до 8%

«В январе 2022 года доля ипотеки с господдержкой среди всех льготных программ составляла почти 50%, в январе 2023 года — 33,8%, сейчас она снизилась до рекордных 8,2%», — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
По словам эксперта, устойчивый тренд на снижение доли ипотеки с господдержкой отмечается с сентября 2023 года, когда ей интересовались 26,4% заемщиков, к декабрю их доля снизилась уже до 15%.
«Сказываются ограничения, которые были введены в отношении льготных программ, в том числе то, что воспользоваться можно только один раз, причем касается это не только заемщиков, но и их поручителей», — добавляет Решетникова.
При этом эксперты отмечают существенное увеличение доли семейной ипотеки, если в январе 2022 года ее выбирали только 43,9% заемщиков, то к январю 2023 года доля выросла уже до 56%, а в январе 2024 года доля семейной ипотеки среди всех льготных программ составила —74,7%. На сельскую, дальневосточную и IT-ипотеку при этом пришлось 17,1% всех заявок по льготным ипотечным программам.
Ранее, 29 января, в ДОМ.РФ сообщили «Известиям», что банки получили дополнительные лимиты по ипотечным госпрограммам в размере 2,3 трлн рублей. Большую часть средств получила семейная ипотека (под 6%) — лимиты по ней расширили на 1,2 трлн рублей, до 4,6 трлн, а льготная ипотека на новостройки (под 8%) получила дополнительный 1 трлн рублей.