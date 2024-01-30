СПБ Биржа опровергла прекращение торгов российскими бумагами

СПБ Биржа попала под блокирующие санкции США 2 ноября 2023 года. С этого дня на торговой площадке не проводятся торги всеми иностранными активами — это бумаги США, ЕС и Гонконга. В то же время торги российскими бумагами были в урезанном режиме были возобновлены с 3 ноября и продолжаются до сих пор. Как говорится на сайте СПБ Биржи, 30 января торги ими будут проводиться согласно установленному ранее расписанию.