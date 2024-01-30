СПБ Биржа опровергла прекращение торгов российскими бумагами

«Сообщение о прекращении торгов на СПБ Бирже с 30 января 2024 года не соответствует действительности. Торги российскими ценными бумагами на СПБ Бирже 30 января 2024 года будут проходить согласно ранее установленному расписанию торгов», — сказал он.
В сообщении брокера, которое было направлено в личные кабинеты клиентов вечером 29 января, было указано, что «с 30 января 2024 года все торговые операции на СПБ Бирже будут недоступны». Текущие остатки по бумагам российских эмитентов будут переведены в контур Мосбиржи, операции будут доступны по ним после перевода, уточнялось в оповещении.
Представитель «Цифра брокера» пояснил в разговоре с РБК, что речь идет только о его клиентах.
«Все торгуемые бумаги переведены в контур Мосбиржи. Это наше решение в отношении бумаг наших клиентов», — отметил он.
«РБК Инвестиции» также направили вопросы другим крупным брокерским компаниям о том, планируют ли они лишить своих клиентов доступа к российским ценным бумагам на СПБ Бирже. В «Финаме» ответили, что инвестиционная компания не планирует переводить российские активы, торговавшиеся на СПБ Бирже, в контур Мосбиржи.
СПБ Биржа попала под блокирующие санкции США 2 ноября 2023 года. С этого дня на торговой площадке не проводятся торги всеми иностранными активами — это бумаги США, ЕС и Гонконга. В то же время торги российскими бумагами были в урезанном режиме были возобновлены с 3 ноября и продолжаются до сих пор. Как говорится на сайте СПБ Биржи, 30 января торги ими будут проводиться согласно установленному ранее расписанию.
Ранее площадка опубликовала основные направления, которые содержит ее стратегия по разблокировке активов:
- Выведение СПБ Банка — расчетного депозитария СПБ Биржи — из-под санкций США. На момент их введения площадка имела в нем контрольную долю;
- Уточнение генеральной лицензии № 76A с целью распространения ее действия на клиентов участников торгов, а также продления срока действия этой лицензии;
- Возможное издание новых лицензий, которые позволили бы разблокировать активы профессиональных участников торгов и их клиентов.
31 января — последний день, когда можно разорвать отношения с СПБ Биржей в рамках лицензии № 76A Минфина США. Санкционные юристы, опрошенные «РБК Инвестициями», уверены, что действие этого документа не распространяется на активы частных инвесторов. Как выяснили ранее «РБК Инвестиции», у физических лиц на СПБ Бирже заморожено немногим более $3 млрд.