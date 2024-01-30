Сбербанк назвал главные изменения в портфелях своих клиентов в 2023 году

Сбербанк проанализировал изменения в портфелях своих клиентов и выделил главные тренды 2023 года. В частности, инвесторы значительно увеличили вложения в ПИФы и акции, так что доля последних в портфеле достигла почти 50%. Интерес к облигациям был меньше, на этом рынке клиенты банка отдавали предпочтение выпускам с высоким рейтингом и сроком погашения менее одного года. Об этом сообщается в обзоре «Сбера» от 30 января (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»).
Довели долю акций до половины портфеля
Инвесторы решили воспользоваться активным восстановлением рынка после обвала предыдущего года и нарастили долю акций в своих портфелях. За год доля акций в портфелях клиентов «Сбера» выросла с 39,6% до 48,5%. Объем средств, которые инвесторы вложили в акции, за год увеличился почти вдвое и достиг ₽800 млрд.
«Газпром»;
Сбербанк (обыкновенные акции);
ВТБ;
«Роснефть»;
Сбербанк (привилегированные акции).
В долг давали не так охотно
В долговые бумаги клиенты «Сбера» вложили «всего» ₽590 млрд, что на 25% больше, чем годом ранее. Доля облигаций в портфелях на конец 2023 года составляла 36% (по итогам 2022 года их доля была равна 40,9%).
В условиях повышения ЦБ своей ключевой ставки инвесторы предпочитали покупать облигации с высоким рейтингом и сроком погашения менее одного года. Топ-5 самых популярных долговых бумаг среди клиентов Сбербанка выглядел следующим образом:
облигации Сбербанка, выпуск Sb15R);
облигации Сбербанка, выпуск Sb33R;
ОФЗ, выпуск 26223;
ОФЗ, выпуск 26227;
ОФЗ, выпуск 26222.
Нарастили вложения в биржевые фонды в 5 раз.
Еще одним важным трендом в Сбербанке назвали рост интереса к БПИФам. Стоимость вложенных в них средств по итогам 2023 года выросла в пять раз — с ₽12 млрд до ₽60 млрд. Наибольшей популярностью на фоне роста ключевой ставки пользовались фонды денежного рынка. Инвестиции в такие инструменты несут минимальные риски, при этом доходность здесь близка к уровню ключевой ставки. Еще одно преимущество — возможность выйти из фонда в любой момент без потери накопленного дохода. Ежемесячные обороты торгов паями БПИФ «Первая — Фонд Сберегательный» (SBMM) за год подскочили с ₽380 млн до ₽18 млрд, а стоимость чистых активов (СЧА) выросла в 55 раз и достигла ₽41 млрд рублей.
В целом по итогам 2023 года чистый приток средств частных инвесторов в розничные ПИФы составил ₽192 млрд. Это третий по величине результат за всю историю этой отрасли в России, больше средств фонды смогли привлечь лишь в 2020 и 2021 годах.
Выводы
Главный вывод исследования — интерес россиян к фондовому рынку значительно вырос. В частности, по итогам 2023 года объем клиентских активов на брокерских счетах в «Сбере» увеличился более чем на 40% — с ₽1,15 трлн до ₽1,64 трлн.
Директор управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова объяснила изменения в инвестиционных портфелях главным образом хорошей динамикой акций. По ее словам, рекордные дивиденды «Сбера» и других крупных компаний запустили активное восстановление российского рынка акций, который по итогам года прибавил более 45%.
Дополнительную поддержку рынку, по словам Кубезовой, оказали высокие цены на нефть и восстановление прибыли банков. В итоге российские розничные инвесторы заметно нарастили свои вложения на фондовом рынке и стали одним из главных драйверов его роста, заявила топ-менеджер. Так, по данным ЦБ, в декабре доля частных инвесторов в торгах акциями составила 73%.
«В 2024 году мы ожидаем, что возможно изменится соотношение классов активов в портфелях инвесторов, от фондов и коротких облигаций в сторону длинных бондов, но в целом, растущий тренд продолжится — частные инвесторы будут наращивать вложения в инструменты фондового рынка и во многом определять его динамику. На нашем рынке сохраняются хорошие перспективы — многие российские компании остаются недооцененными, а предстоящие дивидендные выплаты могут способствовать росту стоимости активов», — заключила Аиша Кубезова.
Ранее аналитики, опрошенные «РБК Инвестициями», спрогнозировали, что дивидендный фактор будет поддерживать рост российского рынка с конца второго квартала, а во втором полугодии драйвером роста котировок станет также переход ЦБ к снижению ключевой ставки.