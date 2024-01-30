Сбербанк назвал главные изменения в портфелях своих клиентов в 2023 году

Еще одним важным трендом в Сбербанке назвали рост интереса к БПИФам. Стоимость вложенных в них средств по итогам 2023 года выросла в пять раз — с ₽12 млрд до ₽60 млрд. Наибольшей популярностью на фоне роста ключевой ставки пользовались фонды денежного рынка. Инвестиции в такие инструменты несут минимальные риски, при этом доходность здесь близка к уровню ключевой ставки. Еще одно преимущество — возможность выйти из фонда в любой момент без потери накопленного дохода. Ежемесячные обороты торгов паями БПИФ «Первая — Фонд Сберегательный» (SBMM) за год подскочили с ₽380 млн до ₽18 млрд, а стоимость чистых активов (СЧА) выросла в 55 раз и достигла ₽41 млрд рублей.