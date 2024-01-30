Расчеты России со странами БРИКС в нацвалюте увеличились до 85 процентов

После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров. Как ранее заявила Набиуллина в интервью РИА Новости, по итогам 2023 года доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности выросла с 31 до 35 процентов.