Расчеты России со странами БРИКС в нацвалюте увеличились до 85 процентов

«Она (доля стран БРИКС — ред.) стала значительно больше, сейчас это около 40 процентов. В 2022 году было менее 30 процентов, а в 2021 году — около 20 процентов», — прокомментировала она соответствующий вопрос.
Она также сообщила, что Россия обсуждает с другими странами БРИКС взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений, при этом к российской платформе уже подключились 159 иностранных участников из 20 стран.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии.
После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров. Как ранее заявила Набиуллина в интервью РИА Новости, по итогам 2023 года доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности выросла с 31 до 35 процентов.