QIWI завершила сделку по продаже российских активов

«Мы завершили очень сложную сделку по продаже российских активов и теперь с нетерпением ждем новых возможностей. Наш приоритет — создать акционерную стоимость и со временем обеспечить устойчивый и прибыльный рост бизнеса», — приводятся слова Мащенкова в пресс-релизе о его назначении на должность (есть у «РБК Инвестиций»).
Максимальное количество бумаг для приобретения составляет 6,27 млн, предельная цена за одну обыкновенную акцию — ₽581, а минимальная цена должна быть не меньше номинальной стоимости каждой акции. В документе подчеркивается, что оплата ценных бумаг компании в рамках обратного выкупа будет проводиться за счет нераспределенной прибыли.
Как отмечают в QIWI, целью обратного выкупа является предоставление дополнительной ликвидности акционерам, которые могут рассмотреть возможность монетизации ценных бумаг после завершения процесса реструктуризации.
Торги акциями QIWI были приостановлены в феврале 2022 года. В марте прошлого года биржа NASDAQ объявила о делистинге ценных бумаг российских компаний, в числе которых была и QIWI (а также «Яндекс», Ozon, HeadHunter и др.).
Позднее NASDAQ разрешила QIWI сохранить листинг на бирже при условии разделения международного и российского бизнеса.