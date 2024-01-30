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QIWI завершила сделку по продаже российских активов

QIWI завершила сделку по продаже российских активов. Об этом заявил новый генеральный директор QIWI plc (в нее вошли международные активы) Алексей Мащенков.
QIWI
Источник: Reuters

«Мы завершили очень сложную сделку по продаже российских активов и теперь с нетерпением ждем новых возможностей. Наш приоритет — создать акционерную стоимость и со временем обеспечить устойчивый и прибыльный рост бизнеса», — приводятся слова Мащенкова в пресс-релизе о его назначении на должность (есть у «РБК Инвестиций»).

19 января стало известно о продаже российских активов QIWI (консолидированных в АО «КИВИ») гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову. Цена сделки рамках реструктуризации компании составила ₽23,75 млрд.

После завершения сделки по продаже российских активов QIWI планирует осуществить обратный выкуп 10% своих американских депозитарных акций с NASDAQ и Московской биржи.

Максимальное количество бумаг для приобретения составляет 6,27 млн, предельная цена за одну обыкновенную акцию — ₽581, а минимальная цена должна быть не меньше номинальной стоимости каждой акции. В документе подчеркивается, что оплата ценных бумаг компании в рамках обратного выкупа будет проводиться за счет нераспределенной прибыли.

Как отмечают в QIWI, целью обратного выкупа является предоставление дополнительной ликвидности акционерам, которые могут рассмотреть возможность монетизации ценных бумаг после завершения процесса реструктуризации.

Торги акциями QIWI были приостановлены в феврале 2022 года. В марте прошлого года биржа NASDAQ объявила о делистинге ценных бумаг российских компаний, в числе которых была и QIWI (а также «Яндекс», Ozon, HeadHunter и др.).

Позднее NASDAQ разрешила QIWI сохранить листинг на бирже при условии разделения международного и российского бизнеса.