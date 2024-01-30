QIWI завершила сделку по продаже российских активов

«Мы завершили очень сложную сделку по продаже российских активов и теперь с нетерпением ждем новых возможностей. Наш приоритет — создать акционерную стоимость и со временем обеспечить устойчивый и прибыльный рост бизнеса», — приводятся слова Мащенкова в пресс-релизе о его назначении на должность (есть у «РБК Инвестиций»).