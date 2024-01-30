Путин подал в ЦИК декларацию о доходах как кандидат в президенты

ЦИК России зарегистрировал Путина в качестве кандидата на должность президента РФ на выборах. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Голосование будет проходить три дня: 15, 16 и 17 марта. Сейчас в предвыборной гонке остаются 10 человек. Лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин 30 января снял свою кандидатуру с выборов на пост президента. Решение он объяснил поддержкой Путина.