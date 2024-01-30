Путин подал в ЦИК декларацию о доходах как кандидат в президенты

Действующий президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах и имуществе как кандидат на пост президента на предстоящих выборах в марте. Сведения опубликованы на сайте ЦИК РФ.
Общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, — 67,592 млн руб. Среди источников доходов в декларации у действующего президента указаны зарплата, доход от вкладов в банках и ценных бумаг, пенсия, военная пенсия и продажа имущества.
У Путина открыто 10 счетов в банках на общую сумму 54,417 млн руб. В декларации акций указано наличие у действующего президента 230 акций ПАО «Банк Санкт-Петербург».
В графе «Обязательства имущественного характера» перечислены квартира в Москве площадью 153,7 кв. м (бессрочное пользование, распоряжение правительства Москвы) и машино-место в Санкт-Петербурге площадью 18 кв.м (бессрочное пользование, членство в гаражном кооперативе).
ЦИК России зарегистрировал Путина в качестве кандидата на должность президента РФ на выборах. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. Голосование будет проходить три дня: 15, 16 и 17 марта. Сейчас в предвыборной гонке остаются 10 человек. Лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин 30 января снял свою кандидатуру с выборов на пост президента. Решение он объяснил поддержкой Путина.