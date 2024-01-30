Набиуллина назвала ситуацию с инфляцией в России обнадеживающей

Регулятор с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на один процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил совокупно три процентных пункта, а в декабре — еще один процентный пункт, доведя показатель до 16%.