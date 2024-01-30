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Набиуллина назвала ситуацию с инфляцией в России обнадеживающей

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Статистика по инфляции в России в январе обнадеживающая, заявила в интервью РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Источник: РИА "Новости"

«Мы видим, что и в декабре текущие темпы роста цен стали ниже, чем в ноябре, и в январе статистика тоже обнадеживающая», — сообщила она.

По мнению Набиуллиной, на это повлияло повышение ключевой ставки.

«Наша денежно-кредитная политика направлена на то, чтобы обуздать инфляцию и вернуть ее к нашей цели — четыре процента. Мы для этого повышали ключевую ставку», — уточнила глава ЦБ.

При этом она добавила, что регулятор продолжают беспокоить ценовые ожидания. Как отметила Набиуллина, у предприятий они остаются на высоком уровне, а у граждан немного снизились, но все равно выше показателей ноября.

Глава ЦБ подчеркнула, что регулятор будет принимать решения о дальнейших действиях, исходя из анализа всех данных.

«Если посмотрите на наш базовый прогноз — мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее, во втором полугодии. Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных. Мы должны убедиться, что тренд на снижение инфляции устойчивый», — уточнила Набиуллина.

Регулятор с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на один процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил совокупно три процентных пункта, а в декабре — еще один процентный пункт, доведя показатель до 16%.

По данным Росстата, в декабре годовая инфляция замедлилась впервые с апреля и составила по итогам года 7,42%.