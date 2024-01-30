Мир избежал глобальной рецессии, заявила Набиуллина

Вероятность глобальной рецессии была одной из самых обсуждаемых тем прошлого года на фоне энергетического кризиса и замедления роста экономики Китая. Рецессия характеризуется длительным (более двух кварталов) снижением ВВП и замедлением промышленного производства и торговли. Со времен Второй мировой войны было четыре глобальных рецессии — в 1975, 1982, 1991 и 2009 годах.