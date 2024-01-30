ФАС предложила ужесточить наказание за использование роботов на бирже

Ранее одна из крупнейших независимых сетей АЗС «Нефтьмагистраль» направила письмо в Минэнерго, ФАС и СПбМТСБ (копия есть в распоряжении РИА Новости) с жалобой на повышенную активность роботов при биржевых торгах. По словам гендиректора компании Александра Ерастова, «Нефтьмагистраль» с 12 января не может приобрести ни одного лота бензинов Аи-95 и Аи-92 на некоторых базисах Центральной России. Алгоритмические системы, считает Ерастов, позволяют выставлять заявки на покупку от новой средневзвешенной цены с учетом ограничения ее роста в 0,5% быстрее, чем вручную. Сразу после торгов компания получает предложения от трейдеров о покупке товара с премией к биржевой цене.