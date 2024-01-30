«Дело»: в Черном и Балтийском морях выросли сроки доставки контейнеров

По информации компании, сроки доставки контейнеров выросли в порты на юге и северо-западе РФ из Китая, Вьетнама и Индии. Последствия этих задержек пока оценивать рано, поскольку «статистические данные только начинают формироваться, а маршруты международной торговли в достаточной степени диверсифицированы», подчеркнул представитель «Дела». Какие-либо изменения можно будет наблюдать в течение нескольких недель.
В компании добавили, что сбоев в ритмичности судозаходов на контейнерный и зерновой терминалы в Новороссийске пока нет. При этом отмечается рост рост отгрузок в порты Приморья. На этом фоне дефицита мощностей на терминале «Восточная стивидорная компания» (входит в Global Ports) также нет.
Боевики с ноября 2023 г. препятствуют судоходству под предлогом перехвата связанных или идущих в Израиль кораблей из солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас». С середины января США регулярно наносят удары по объектам хуситов на территории Йемена.
22 января судоходная компания Maersk со штаб-квартирой в Дании сообщила, что изменяет путь следования контейнерных перевозок, связанный с маршрутом ME2 между Италией и западной частью Средиземного моря, а также восточным побережьем Индии и ОАЭ. Они перенаправляются из Красного моря и Аденского залива вокруг мыса Доброй Надежды, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает все стороны противостояния на Ближнем Востоке к сдержанности и дипломатии. Песков также отметил, что Кремль ведет постоянные контакты со странами — участниками конфликта между Ираном и Пакистаном.