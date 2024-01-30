«Дело»: в Черном и Балтийском морях выросли сроки доставки контейнеров

В компании добавили, что сбоев в ритмичности судозаходов на контейнерный и зерновой терминалы в Новороссийске пока нет. При этом отмечается рост рост отгрузок в порты Приморья. На этом фоне дефицита мощностей на терминале «Восточная стивидорная компания» (входит в Global Ports) также нет.