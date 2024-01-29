За чем следить инвестору на этой неделе

В пятницу, 2 февраля, на стоимость акций Мосбиржи повлияет публикация операционных результатов за январь, сообщили в «Финаме». Учитывая низкую торговую активность в начале прошлого месяца в связи с новогодними каникулами, общие объемы торгов могут снизиться по сравнению с декабрем. Также в этот день результатами за 2023 год поделится застройщик «Самолет», а металлургическая компания «Северсталь» представит отчетность по МСФО.