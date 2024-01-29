Тотальная индексация с 1 февраля 2024: выплаты на ребенка, по беременности и родам, маткапитал

Проиндексируют и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, который проходит военную службу по призыву. Оно выплачивается матери или опекуну до достижения ребенку трех лет. В 2023 году пособие составляло 15 548 рублей, а после индексации оно ориентировочно достигнет 16 701 рубля. Для получения необходимо обратиться лично или через законного представителя с заявлением и документами, которые подтверждает право на выплату, в клиентскую службу СФР по месту жительства. Отправить заявление можно также в онлайн-режиме на сайте «Госуслуг» или по почте.