Россия в 2023 году экспортировала рекордные 2,9 млн т гороха

Ранее, 17 января, в РАНХиГС отметили, что Россия в первой половине 2023−2024 сельскохозяйственного года обновила рекорд по экспорту зерновых и зернобобовых. Как уточнил доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский в беседе с «Известиями», рекорд экспорта может быть зафиксирован и по итогам сельскохозяйственного года в целом.