ПСБ обновил подборку с краткосрочными идеями на российском рынке акций

В базовом сценарий аналитики ПСБ ожидают подъема индекса Мосбиржи до 3800 пунктов к концу 2024 года. Для российского рынка акций начало 2024 года будет сложным из-за высоких процентных ставок. Тем не менее эксперты ждут продолжения роста рынка. По их мнению, лучше рынка будут выглядеть отстающие от рынка металлурги, из внутренних отраслей — бумаги потребительского сектора и ИТ-компании. Акции банков и нефтяников, ставшие дивидендными историями, могут двигаться вместе с рынком на фоне плавного снижения ставок и стабильного рубля.