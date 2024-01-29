ПСБ обновил подборку с краткосрочными идеями на российском рынке акций

Аналитики Промсвязьбанка обновили модельный портфель перспективных акций компаний, которые могут быть интересны российским инвесторам. Эксперты добавили в список перспективных бумаг акции девелопера «Самолет» и бумаги нефтяной компании «Газпром нефть», а также увеличили долю акций Сбербанка. Бумаги технологического холдинга ВК были исключены из портфеля после сильного роста. Доля денежных средств в портфеле была увеличена с 7,8% до 15,9%.
«Самолет» (SMLT)
В Промсвязьбанке включили в модельный портфель акции девелопера «Самолет» с долей 5%. Целевая цена по акциям составляет ₽4150 за бумагу. потенциал роста — около 8,8%. В начале февраля компания опубликует финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. По мнению экспертов ПСБ, квартальные результаты компании могут оказаться рекордными.
«Газпром нефть» (SIBN)
Эксперты Промсвязьбанка добавили в свой модельный портфель акции нефтяной компании «Газпром нефть» с долей 5%. Тактическая цена составляет ₽935, потенциал роста — около 12%. Ранее аналитики закрыли идею на покупку акций «Газпром нефть» по стоп-лоссу, но открыли ее снова на фоне растущих цен на нефть.
Сбербанк (SBER)
Эксперты увеличили долю акций Сбербанка в модельном портфеле с 7% до 10%. Банк опубликует финансовую отчетность за январь 2024 года в начале февраля, а в конце месяца — результаты по МСФО за 2023 год. Целевая цена по бумагам Сбербанка составляет ₽285,5, потенциал роста — около 5,6%.
В Промсвязьбанке также закрыли позиции в бумагах технологического холдинга ВК (VKCO) после роста бумаг более чем на 13% с момента включения их в портфель в декабре. Цена продажи бумаг ИТ-компании составила ₽677,6. Аналитики ожидают коррекции акций ВК после сильного роста.
После обновления в модельный портфель Промсвязьбанка входит десять бумаг. Он выглядит следующим образом:
«Татнефть» — вес в портфеле 11,3%, целевая цена ₽770;
«Магнит» — вес 10,5%, целевая цена ₽7550;
ММК — вес 13%, целевая цена ₽64;
«Новабев Групп» — вес 5%, целевая цена ₽5950;
Сбербанк — вес 10,2%, целевая цена ₽285,5;
«Транснефть» — вес 10,2%, целевая цена ₽168 000;
«Интер РАО» — вес 6,6%, целевая цена ₽4,5;
«Северсталь» — вес 7,3%, целевая цена ₽1705;
«Газпром нефть» — вес 5%, целевая цена ₽935;
«Самолет» — вес 5%, целевая цена ₽4150.
В базовом сценарий аналитики ПСБ ожидают подъема индекса Мосбиржи до 3800 пунктов к концу 2024 года. Для российского рынка акций начало 2024 года будет сложным из-за высоких процентных ставок. Тем не менее эксперты ждут продолжения роста рынка. По их мнению, лучше рынка будут выглядеть отстающие от рынка металлурги, из внутренних отраслей — бумаги потребительского сектора и ИТ-компании. Акции банков и нефтяников, ставшие дивидендными историями, могут двигаться вместе с рынком на фоне плавного снижения ставок и стабильного рубля.