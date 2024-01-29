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ПСБ обновил подборку с краткосрочными идеями на российском рынке акций

Эксперты Промсвязьбанка решили исключить из подборки перспективных акций бумаги техологического холдинга ВК. Вместо этих акций в модельный портфель были добавлены новые перспективные бумаги — «Самолет» и «Газпром нефть».
Трейдер
Источник: Freepik

Аналитики Промсвязьбанка обновили модельный портфель перспективных акций компаний, которые могут быть интересны российским инвесторам. Эксперты добавили в список перспективных бумаг акции девелопера «Самолет» и бумаги нефтяной компании «Газпром нефть», а также увеличили долю акций Сбербанка. Бумаги технологического холдинга ВК были исключены из портфеля после сильного роста. Доля денежных средств в портфеле была увеличена с 7,8% до 15,9%.

«Самолет» (SMLT)

В Промсвязьбанке включили в модельный портфель акции девелопера «Самолет» с долей 5%. Целевая цена по акциям составляет ₽4150 за бумагу. потенциал роста — около 8,8%. В начале февраля компания опубликует финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. По мнению экспертов ПСБ, квартальные результаты компании могут оказаться рекордными.

«Газпром нефть» (SIBN)

Эксперты Промсвязьбанка добавили в свой модельный портфель акции нефтяной компании «Газпром нефть» с долей 5%. Тактическая цена составляет ₽935, потенциал роста — около 12%. Ранее аналитики закрыли идею на покупку акций «Газпром нефть» по стоп-лоссу, но открыли ее снова на фоне растущих цен на нефть.


Сбербанк (SBER)

Эксперты увеличили долю акций Сбербанка в модельном портфеле с 7% до 10%. Банк опубликует финансовую отчетность за январь 2024 года в начале февраля, а в конце месяца — результаты по МСФО за 2023 год. Целевая цена по бумагам Сбербанка составляет ₽285,5, потенциал роста — около 5,6%.

В Промсвязьбанке также закрыли позиции в бумагах технологического холдинга ВК (VKCO) после роста бумаг более чем на 13% с момента включения их в портфель в декабре. Цена продажи бумаг ИТ-компании составила ₽677,6. Аналитики ожидают коррекции акций ВК после сильного роста.

После обновления в модельный портфель Промсвязьбанка входит десять бумаг. Он выглядит следующим образом:

«Татнефть» — вес в портфеле 11,3%, целевая цена ₽770;

«Магнит» — вес 10,5%, целевая цена ₽7550;

ММК — вес 13%, целевая цена ₽64;

«Новабев Групп» — вес 5%, целевая цена ₽5950;

Сбербанк — вес 10,2%, целевая цена ₽285,5;

«Транснефть» — вес 10,2%, целевая цена ₽168 000;

«Интер РАО» — вес 6,6%, целевая цена ₽4,5;

«Северсталь» — вес 7,3%, целевая цена ₽1705;

«Газпром нефть» — вес 5%, целевая цена ₽935;

«Самолет» — вес 5%, целевая цена ₽4150.

В базовом сценарий аналитики ПСБ ожидают подъема индекса Мосбиржи до 3800 пунктов к концу 2024 года. Для российского рынка акций начало 2024 года будет сложным из-за высоких процентных ставок. Тем не менее эксперты ждут продолжения роста рынка. По их мнению, лучше рынка будут выглядеть отстающие от рынка металлурги, из внутренних отраслей — бумаги потребительского сектора и ИТ-компании. Акции банков и нефтяников, ставшие дивидендными историями, могут двигаться вместе с рынком на фоне плавного снижения ставок и стабильного рубля.