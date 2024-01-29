Параллельно импорту: дилеры начали отказываться от ремонта машин из КНР

— Ввозить такие автомобили дилеры сейчас не могут, так как их просто не растаможат, — рассказала она «Известиям». — Поставлять их можно, оформив на юридическое лицо без НДС. У всех официальных дилеров и сервисов, которые занимаются китайскими машинами, есть письмо, в котором производители просят не приобретать и не продавать «серые» автомобили, в ином случае представительство лишится бонусов и поддержки.