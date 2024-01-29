Нечеткие кадры: в России не хватает грузчиков и шиномонтажников

Кадровый голод сейчас испытывает большинство компаний, рассказали «Известиям» в крупнейших рекрутинговых сервисах. При этом 62% работодателей хотят увеличить численность персонала в 2024 году. Чаще всего об этом говорят транспортно-логистические предприятия, промышленники, торговые организации и предприятия сферы услуг. Ищут водителей, сотрудников складов, инженеров, грузчиков и мастеров автосервисов. Востребованы также профессии на стыке биотехнологий, химтеха и биологии. Пик зарплатной гонки пройден, но предложения по вознаграждению за труд всё равно продолжат расти, а отношение к кандидатам будет максимально бережным, полагают эксперты.